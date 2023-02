Der Vorsitzende der Fraktion Peter Vida kritisiert unter anderem, dass in den ersten Tagen nach der Flucht nicht öffentlich nach dem Mann gefahndet worden sei. Dabei sei womöglich kostbare Zeit verloren gegangen, so der Vorwurf. Außerdem will die Fraktion wissen, warum ein solcher Ausgang überhaupt nötig war. Der entkommene Sexualstraftäter ist weiterhin auf der Flucht.

Die Flucht eines Sexualstraftäters aus Brandenburg an der Havel wird am Mittwoch Thema im Brandenburger Landtag. Die Fraktion BVB/Freie Wähler hat eine entsprechende Anfrage eingereicht.

Der Insasse war am vergangenen Mittwoch bei einem begleiteten Ausgang in Berlin geflohen. Er wurde wegen Totschlags und Sexualdelikten verurteilt. Der Mann war bisher zur Sicherungsverwahrung in Brandenburg an der Havel untergebracht.

In Berlin sei er von zwei Beamten des Justizvollzugs begleitet gewesen, teilte das Justizministerium in Potsdam weiter mit. "Alle erforderlichen polizeilichen Maßnahmen zur Ergreifung des Mannes wurden sofort in die Wege geleitet."