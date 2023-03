Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche war in Berlin im Jahr 2022 so hoch wie seit zehn Jahren nicht. Allein im Vergleich zum Vorjahr gab es 22 Prozent mehr vorzeitig beendete Schwangerschaften, insgesamt 10.007. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden schon zum Beginn der Woche mit [tagesschau.de]. In Brandenburg gab es demnach 2,3 Prozent weniger Abbrüche als im Jahr 2021.

Insgesamt seien für das Jahr 2022 bundesweit rund 104.000 Schwangerschaftsabbrüche gemeldet worden. Das waren 9,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Wie das Statistische Bundesamt weiter berichtete, war die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche zuletzt im Jahr 2012 mit 106.800 Fällen höher. 2021 war zudem mit 94.600 Fällen der niedrigste Stand seit Beginn der Statistik verzeichnet worden.