Ein Auto mit drei Insassen ist in der Nacht auf Dienstag in das Holocaust-Denkmal für die ermordeten Juden Europas am Brandenburger Tor gekracht. Der Fahrer des Autos war zuvor vor der Polizei geflüchtet und während der Fahrt von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei sei der Wagen mit Wucht gegen einen niedrigen Block des Denkmals geprallt.