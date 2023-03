Mann in Berliner Einkaufszentrum durch Messerstiche schwer verletzt

"Staaken-Center" in Spandau

Nachdem er einen 28 Jahre alten Mann in einem Berliner Einkaufszentrum mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt haben soll, hat sich der mutmaßliche Täter gestellt. Der 30-Jährige sei auf ein Polizeirevier gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Am frühen Montagnachmittag war es im Einkaufszentrum "Staaken Center" im Stadtteil Spandau zu einem Streit zwischen den beiden Männern gekommen, so die Polizei. Dabei soll der 30-Jährige auf sein Opfer eingestochen haben. Der Verletzte sei durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er notoperiert werde. Es bestehe Lebensgefahr, hieß es.

Der mutmaßliche Täter ergriff nach der Tat zunächst die Flucht, die Polizei fahndete mit einem größeren Aufgebot nach dem 30-Jährigen. Das "Staaken-Center" wurde vorübergehend geschlossen. Der Grund für die Auseinandersetzung ist noch unklar.