3.000 Menschen müssen wegen Bombenentschärfung am Mittwoch Wohnungen verlassen

Blindgänger in Oranienburg

In Oranienburg ist einmal mehr ein metallischer Gegenstand gefunden worden, der sich nun als Blindgänger herausgestellt hat. Er soll am Mittwoch entschärft werden. Daher müssen knapp 3.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen.

Eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg muss am Mittwoch in Oranienburg (Oberhavel) entschärft werden. Das teilte die Stadt am Dienstagmittag mit.

Dafür werde rund um den Fundort im Bereich der ehemaligen Friedenthaler Schleuse ab 8 Uhr ein Sperrkreis mit einem Radius von 1.000 Metern eingerichtet, hieß es. Nach Angaben der Stadt Oranienburg leben darin knapp 3.000 Menschen. Sie alle müssen ihre Wohnungen verlassen. Als Anlaufstelle steht ihnen ab 7 Uhr das Regine-Hildebrandt-Haus in der Sachsenhausener Straße 1 zur Verfügung.