Zwei Weltkriegsbomben werden am Montag in einem Wald in Oranienburg (Oberhavel) gesprengt. Dafür wird ein Teil des Oder-Havel-Kanals für den Schiffsverkehr gesperrt.

Um den Fundort werde ab 10:30 Uhr ein Sperrkreis von 500 Metern eingerichtet, teilte die Stadt Oranienburg mit. Nach erfolgreicher Sprengung der Blindgänger soll der Sperrkreis gegen 14:00 Uhr mit einem Sirenenton wieder aufgehoben werden.