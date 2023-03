Bei einer Auseinandersetzung in Berlin-Charlottenburg wurden zwei Männer durch Schüsse verletzt. Ein Verdächtiger konnte noch am Mittwochabend gefasst werden, einen weiteren Mann nahmen die Ermittler am Donnerstagmorgen fest.

Einen Tag nach den Schüssen in Berlin-Charlottenburg hat die Polizei einen weiteren Verdächtigen gefasst. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, nahm ein Spezialeinsatzkommando (SEK) den 60-Jährigen am Morgen in einer Wohnung in Steglitz fest. Ein 28-Jähriger wurde bereits am Mittwoch festgenommen.

Die Polizei war am Mittwoch gegen 17:15 Uhr in die Dahlmannstraße zwischen dem Kurfürstendamm und dem S-Bahnhof Charlottenburg ausgerückt, weil dort bei einer Auseinandersetzung Schüsse gefallen waren. Zwei Männer im Alter von 26 und 28 Jahren wurden mit Schussverletzungen an den Beinen ins Krankenhaus gebracht, sie sollen nicht lebensbedrohlich verletzt sein.