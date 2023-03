Helmut Krüger Potsdam Donnerstag, 02.03.2023 | 10:37 Uhr

Gegebenenfalls ist das noch einen Hinweis wert, dass das Berlin-Potsdamer Welterbe nicht nur den Park Sanssouci umfasst, als was es all zu viele immer noch - reichlich verkürzt - sehen. Das betrifft dann auch die Frage des Eintritts. Gleich so ist der Neue Garten, der Park Babelsberg, der in Berlin liegende Parkteil Glienicke bis hin zur Pfaueninsel, sowie später i. S. des Welterbes hinzugekommen Schloss und Park Sacrow Teil der Welterbes.



Ich schreibe dies so ausführlich, nicht um einer Rechthaberei willen, sondern wegen des Verstehens des Gesamtzusammenhangs. Potsdam, auf das all dies gerichtet ist, missversteht oft genug seine Rolle dabei. Die Stadt profitiert touristisch ungeheuer von dieser Eingebundenheit. Da ist es m. E. nur "billig", die Pflege der Parkanlagen mit eigenen Haushaltsmitteln zu unterstützen.