Besucher der Potsdamer Parks müssen möglicherweise bald Eintritt zahlen. Der Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlug (SVV) konnte sich am Abend nicht auf Zahlungen an die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten einigen. Diese verlangt jährlich eine Million Euro, damit die berühmten Parks, etwa am Schloss Sanssouci oder in Babelsberg, eintrittsfrei bleiben können.

Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) hatte sich in der Ausschusssitzung für eine entsprechende Entscheidung eingesetzt. Jetzt sei es kaum noch möglich, die Zuschusszahlung in den Doppelhaushalt einzubringen, sagte er.



Der CDU-Fraktionsvorsitzende in der SVV, Matthias Finken, forderte die Landes- und Bundesebene auf, sich zu der Sache zu äußern. Eine Entscheidung über Parkeintritt könne nicht auf kommunaler Ebene entschieden werden, sagte Finken Antenne Brandenburg vom rbb.

Geldgeber der Schlösserstiftung sind die Länder Brandenburg, Berlin und der Bund.

