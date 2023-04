Demnach ist die Namensumbenennung nur vorübergehend. Sie geht auf das Ende einer Kooperation mit Sony am 31. März dieses Jahres zurück, womit auch die Namensrechte verfielen. Der neue Name soll bis zum Ende der Modernisierung des Komplexes bleiben und dann ausgetauscht werden. Der endgültige Name soll im Sommer 2024 bekanntgegeben werden und das geplante Konzept widerspiegeln.

Das Sony-Center am Potsdamer Platz in Berlin-Mitte heißt ab sofort "Das Center am Potsdamer Platz". Das geht aus einer Mitteilung der Eigentümer des Gebäudeareals Oxford Properties Group und Norges Bank Investment Management hervor, über die am Montag zunächst die "Berliner Morgenpost" berichtet hatte.

Der Name solle sich an den Werten Nachhaltigkeit, Kreativität und vorausschauender Unternehmensführung orientieren. Der Fokus liege derzeit auf dem geplanten kulinarischen Angebot. So flössen ein Großteil der für die Modernisierung vorgesehenen 200 Millionen Euro-Investition in die ehemaligen Kinogebäude. Dort sollen Street-Food-Anbieter und Bars untergebracht werden.

Auch das Forum des Centers soll umgestaltet werden. Es soll künftig an eine Plaza erinnern. "In der Mitteilung ist die Rede von großen Bäumen und Pflanzen sowie begrünten Sitzinseln in den Eingangsbereichen", so die "Morgenpost". Geplant seien auch ein neuer Bodenbelag aus Naturstein, ein Wasserspiel und eine neue Beleuchtung. Zudem werde es vermehrt Fahrradstellplätze und eine Fahrradgarage mit 280 Stellplätzen geben.