Der Prozess gegen den ehemaligen NPD-Anwalt Horst Mahler wegen Volksverhetzung und Leugnung des Holocausts ist vorläufig eingestellt worden. "Nach gerichtsmedizinischer Begutachtung ist der Angeklagte so schwer erkrankt, dass er für längere Zeit nicht an der Hauptverhandlung teilnehmen kann", teilte das Landgericht Potsdam am Montag mit.



In einigen Monaten soll der 87-Jährige, der schon mehrere Jahre im Gefängnis saß, erneut untersucht werden. Die Verteidigung bestätigte die vorläufige Einstellung.