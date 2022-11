Der mehrfach wegen Volksverhetzung verurteilte ehemalige Rechtsanwalt Horst Mahler muss sich ab Dienstag kommender Woche (29. November) erneut als Angeklagter verantworten. Das teilte das Landgericht Potsdam dem rbb am Montag mit. Dort wird das Verfahren geführt, bei dem es erneut um den Vorwurf der Holocaustleugnung geht.

Dabei geht es um elf Fälle: In Buchmanuskripten und weit gestreuten Mails soll Mahler sich in volksverhetzender Weise antijüdisch geäußert haben. In einigen Texten soll er zudem den Nationalsozialismus gerechtfertigt und den Holocaust geleugnet und verharmlost haben, so das Landgericht Potsdam.