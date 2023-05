Sie sei klar gegen Wachschutz vor allen Schulen in der Stadt, sagte Günther-Wünsch am Donnerstag dem rbb. Zwar stünden vor vereinzelten Berliner Schulen Sicherheitsmitarbeiter, dort sei es jedoch schulintern zu Gewalttaten gekommen. Bei dem Messerangriff handele es sich aber um einen unglücklichen Einzelfall, der keinesfalls auf alle Schulen übertragen werden könne.

Ähnlich äußerte sich der Bezirksbürgermeister von Neukölln, Martin Hikel (SPD). Einen solchen Fall wie den Messerangriff am Mittwoch könne man nur schwer kalkulieren, sagte Hikel am Donnerstag dem rbb. "Aber natürlich werden wir auch darüber sprechen und wird die Schulgemeinschaft darüber sprechen, wie man künftig sich aufstellen möchte, um sich besser zu rüsten."

Die Schulen in Neukölln hätten insgesamt eine gute Sicherheitsausstattung, so Hikel. Nun werde sich vor Ort alles angeschaut. "Und dann gucken wir, wie und ob man sowas in Zukunft verhindern kann." Laut Hikel gibt es derzeit Wachschutz an 12 Neuköllner Schulen.