Ein 38-Jähriger hatte am Mittwoch zwei Mädchen auf einem Schulhof mit einem Messer schwer verletzt, nun soll der mutmaßliche Täter in einer Psychiatrie untergebracht werden. Die Tat hätte laut Senat nicht verhindert werden können.

Die Staatsanwaltschaft hat nach dem Messerangriff an einer Schule in Berlin-Neukölln beantragt, den mutmaßlichen Täter in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen. Das teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.

Nach der Messerattacke auf zwei Mädchen an einer Neuköllner Schule ist das besonders schwer verletzte Opfer nicht mehr in Lebensgefahr. Vieles ist nach dem Angriff aber noch unklar. Die Bildungssenatorin vermutet, dass die Tat keinen politischen Hintergrund hat.

Der 38-jährige mutmaßliche Täter ist ein Deutscher, der in Berlin wohnt. Weitere Informationen zu dem Mann waren zunächst nicht bekannt. Eine Sprecherin der Senatsverwaltung für Bildung sagte noch am Mittwochabend, dass von einem Einzeltäter ausgegangen werde. Die Tat sei ihr zufolge weder politisch noch religiös motiviert gewesen.

Der Messerangriff auf zwei Schülerinnen einer Grundschule in Berlin-Neukölln war aus Sicht des Senats ein "absoluter Einzelfall und eine Tragödie". Den Angriff hätte man nach aktuellem Wissensstand nicht verhindern können, sagte eine Sprecherin der Bildungsverwaltung am Donnerstag.

Der Schutz vor Angriffen, so gut man ihn überhaupt gewährleisten könne, sei an Berliner Schulen sehr gut vorhanden. Der Fall vom Mittwoch sei aber nach derzeitigem Stand nicht zu verhindern gewesen. Das Personal an Berliner Schulen sei für Notfälle dieser Art geschult. "Ein Restrisiko wird man niemals ausschließen können", so die Sprecherin.

Ein 38-jähriger Mann hatte am Mittwochnachmittag auf dem Schulhof einer Evangelischen Schule in der Mainzer Straße zwei Mädchen mit einem Messer angegriffen. Die sieben und acht Jahre alten Schülerinnen kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus. Eine von ihnen schwebte zeitweise in Lebensgefahr, mittlerweile ist sie auf dem Weg der Besserung. Die Polizei hatte den Angreifer nahe dem Tatort festgenommen.