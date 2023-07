Mitropa Berlin Mittwoch, 05.07.2023 | 22:17 Uhr

Was bei einem Regionalexpress in der Wuhlheide zu wilden Diskussionen führte,ist bei einem IC offensichtlich kein Problem,de fakto Sussteigen auf freier Strecke.Was mir allerdings unklar bleibt,wenn der IC nach Berlin am Bahnsteig die gestrandet Passagiere aufnehmen konnte, warum konnte es dann nicht ein IC in der Reiserichtung der Gestrandeten mit einem Sonderhalt?