Mathias 4711 Berlin Dienstag, 07.05.2024 | 10:04 Uhr

Lieber Steffen,

Sie tun genau das, was derzeit das Klima in der verbalen Auseinandersetzung so vergiftet.

Die Nachfrage bzw. Anmerkung eines Lesers zu den Zahlenangaben wird von Ihnen als "Stimmungsmache" umgedeutet, weil es so in besser in Ihr Narrativ passt. Sie unterstellen offenbar im Gefühl der moralischen Überlegenheit jemand anderem unlautere Absichten.



By the way: Den Vornamen Mohammed und das Wort "Überfremdung" haben bis jetzt nur Sie ins Spiel gebracht.