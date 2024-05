Die Grünen in Neuenhagen beklagen nach eigenen Angaben einen Verlust an Wahlplakaten in Höhe von bis zu vierzig Prozent. Dem rbb vorliegende Fotos von Wahlkampfteams zeigen mehrere beschädigte Plakate in Neuenhagen, darunter Großplakate beschmiert mit der Aufschrift "Grüne jagen" oder großflächig übertüncht mit der Deutschland-Fahne.

Kellermann sagte, es sei "erschreckend, was bei uns passiert." Das hätte er in Neuenhagen so nicht erwartet.