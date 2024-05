Anlässlich des Gedenkens an das Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. und 9. Mai hat die Berliner Polizei Regelungen veröffentlicht, die an den Sowjetischen Ehrenmalen in der Stadt und in deren unmittelbarer Umgebung gelten sollen.



Demnach gelten am Mittwoch und Donnerstag folgende Regelungen für die Sowjetische Ehrenmale Treptow, Tiergarten und Schönholzer Heide sowie das jeweilige unmittelbare Umfeld: Es ist es verboten, auf diesen Arealen Symboliken wie Fahnen mit russischem Bezug, Sankt-Georgs-Bänder, Uniformen oder Uniformteile sowie Abzeichen, auch in abgewandelten Formen, zu zeigen. Auch Marsch- und Militärlieder sind untersagt, sowie Kennzeichen, die geeignet sind, den Russland-Ukraine-Krieg zu verherrlichen. Dies schließt zum Beispiel das "Z"-Symbol ein.