Der FC Energie Cottbus steht in der Regionalliga Nordost kurz vor dem Gewinn der Meisterschaft. Der Aufstieg in die 3. Liga und die Rückkehr in den Profi-Fußball stehen somit kurz bevor. Rechenspiele vor den beiden verbleibenden Spieltagen.

"Wer soll uns das jetzt noch nehmen", dürften sich einige Cottbus-Anhänger nach der Partie am Samstag gesagt haben. Um die Rückkehr in den Profi-Fußball perfekt zu machen, muss Energie allerdings auch noch seine letzten Hausaufgaben erledigen - oder auf Schützenhilfe hoffen. Das sind die verschiedenen Aufstiegsszenarien zwei Spieltage vor Saisonende:

Endgültig in die 3. Liga aufgestiegen ist Fußball-Regionalligist FC Energie Cottbus durch den von Ausschreitungen überschatteten 2:0-Auswärtssieg beim BFC Dynamo am Samstag zwar noch nicht. Ein entscheidender Schritt war es aber dennoch.

Am kommenden Sonntag, beim letzten Heimspiel des FC Energie Cottbus in dieser Saison, wird alles angerichtet sein: Am Montag teilte der Verein mit, dass schon mehr als 16.000 Tickets für das Duell gegen den FSV 63 Luckenwalde im Stadion der Freundschaft (ab 12:50 Uhr live im rbb Fernsehen und im Stream) verkauft wurden. Parallel dazu tritt der erste und einzige verbliebende Verfolger im Kampf um den Drittliga-Aufstieg - der Greifswalder FC - bei der VSG Altglienicke an.

Sollte Cottbus nicht nur die Partie gegen Luckenwalde, sondern auch am letzten Spieltag bei Hertha BSC II im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark (19.05., ab 12:50 Uhr live im rbb Fernsehen und im Stream) verlieren, müsste die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz nochmal ordentlich zittern.

Dann dürfte Greifswald nämlich aus den Spielen bei Altglienicke und zu Hause gegen den zehntplatzierten ZFC Meuselwitz nur einen Punkt holen. Sollten sie aber in diesen beiden Partien jeweils ein Remis holen, würden sie aufgrund des besseren Torverhältnisses noch an Energie Cottbus vorbeiziehen.