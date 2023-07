Mit Opas Mercedes unterwegs - Polizei findet 13-Jährigen aus Oberhavel auf Campingplatz an der Ostsee

Mi 19.07.23 | 08:27 Uhr

picture alliance/J.Eckel Audio: Antenne Brandenburg | 19.07.2023 | Nachrichten | Bild: picture alliance/J.Eckel

Am Sonntag war ein 13-Jähriger aus Oberhavel mit dem Mercedes seines Opas in Glienicke gestartet. Nun wurde er in Oldenburg in Holstein von der Polizei aufgegriffen - auf einem Campingplatz.



Der 13-Jährige aus Oberhavel, der am Sonntag das Auto seines Großvaters in Glienicke/Nordbahn entwendet hat und weggefahren war, ist wohlbehalten bei Oldenburg in Schleswig-Holstein gefunden worden. Er wurde in der Nacht zu Mittwoch auf einem Campingplatz nahe der Ostsee im Kreis Plön aufgegriffen, sagte die Polizei dem rbb am frühen Mittwochmorgen. Nach Angaben der Polizei hatte eine 15-Jährige, die ebenfalls vermisst wurde und sich offenbar bei dem Jungen befand, ihre Mutter informiert. Diese habe sich anschließend an die Polizei gewandt.

dpa/Geisler 1 min Mit Opas Mercedes unterwegs - Polizei sucht weiter nach 13-Jährigem aus Oberhavel Seit Sonntag ist ein 13-Jähriger aus Oberhavel mit Opas Mercedes auf und davon: Die Polizei sucht nach dem Jungen. In der Nacht zu Dienstag hat sie ihn auf der A24 auch aufspüren können - ihm gelang allerdings die Flucht.

Durch eine Handyortung sei der grobe Einzugsbereich bestätigt worden. Später seien die Vermissten dann auf dem Campingplatz angetroffen worden. Auch der Mercedes befand sich den Angaben zufolge auf dem Campingplatz. Die Distanz zwischen Glienicke/Nordbahn und dem Kreis Plön nahe Kiel beträgt rund 375 Kilometer.

Polizei fahndete seit Sonntag

In der Nacht zuvor war der Teenager bereits von Polizisten am Steuer des Mercedes auf der Autobahn 24 in Ostprignitz-Ruppin gesichtet worden. Er entwischte aber. Der Junge war am Wochenende zu Besuch bei seinem Opa und hatte am Sonntag zunächst die Autoschlüssel an sich genommen und war dann gegen Mittag mit dem Wagen weggefahren. Seitdem fahndete die Polizei nach ihm. Der Junge soll wegen verschiedener Straftaten bereits polizeibekannt sein. Er lebt nach Polizeiangaben eigentlich in einer Unterkunft der Jugendnothilfe in Oranienburg, aus der er nun bereits zum achten Mal ausgerissen sei.

Sendung: rbb24 Inforadio, 19.07.2023, 7 Uhr