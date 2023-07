Alexander Glienicke Dienstag, 18.07.2023 | 10:38 Uhr

Boah, so viel Hass und Häme gegen die Polizei, ohne auch nur Einzelheiten zu kennen.

Was ist mit euch Leuten eigentlich los?

Pauschal abwerten, Unfähigkeit vorwerfen und großkotzig vom heimischen Sessel aus sich der eigenen Überlegenheit gewiss sein ohne nähere Umstände zu kennen.

Widerlich!



Ist auch nur einem der Besserwisser hier in den Sinn gekommen, dass das Polizeiauto womöglich in Gegenrichtung unterwegs war? Bis die zur nächsten Abfahrt kommen und wieder bei dem Punkt angelengt sind, wo sie den Jungen gesehen haben, ist der natürlich schon weit weg. Andere Einsatzfahrzeuge brauchen auch eine Weile bis dorthin.