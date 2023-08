Ein Mieter soll in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Perleberg (Prignitz) ein Feuer gelegt haben. Fünf Bewohner wurden daraufhin evakuiert, eine Frau und ein Kleinkind wurden zudem vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, gelten aber als unverletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich der 23-jährige Mieter am Dienstagabend in seiner Wohnung mit jemandem gestritten haben und laut Zeugenaussagen daraufhin wütend das Haus verlassen haben. Kurz darauf brach das Feuer aus, und die Feuerwehr wurde alarmiert.