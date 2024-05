Eigentlich hatten viele Tourenanbieter am Himmelfahrt-Wochenende mit guter Kundschaft gerechnet. Wegen der Sperrung des Oder-Havel-Kanals in Oderberg gehen sie nun teilweise leer aus. Auch sitzen Schiffe seit Tagen fest.

Die Sperrung des Oder-Havel-Kanals in Höhe Oderberg (Barnim) wirkt sich auf das Tourismusgeschäft in der Region aus. Etwa 600 Leuten musste die Oderberger Schifferfamilie Schlößin seit Beginn der Sperrung am 2. Mai absagen, sagte Inhaber Jens Schlössin dem rbb.

"Bei 24 Euro Fahrgeld pro Person, kommt schon eine ganze Menge Verlust zusammen", sagte Schlössin weiter. Gerade über das Himmelfahrt-Wochenende würde das Geschäft normalerweise besonders gut laufen.



Mit ihrem Fahrgastschiff bieten die Schifferfamilie Touren über den Kanal zu den Schiffshebewerken in Niederfinow an. Seit vergangener Woche ist dieser Abschnitt aufgrund von Bauarbeiten an einer Stahlbrücke, die abgerissen werden muss, für den Schiffverkehr gesperrt.