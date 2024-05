Auf der Autobahn 114 im Nordosten Berlins ist es am Freitagmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Eine Polizeisprecherin teilte dem rbb mit, zwei Personen seien bei dem Unfall zwischen den Abfahrten Pasewalker Straße und Bucher Straße verletzt worden, eine davon schwer. Ob Lebensgefahr besteht, war zunächst unklar.

An dem Unfall waren demnach zwei Autos beteiligt, so die Polizeisprecherin weiter. Einer der beiden Wagen geriet laut Polizei in Brand und musste von Feuerwehrkräften gelöscht werden.

Die A114 war wegen des Unfalls in nördliche Richtung zeitweise gesperrt. Auf den Umfahrungsstrecken kam es zu Staus. Am Nachmittag wurde die Sperrung wieder aufgehoben. Der Unfall sei geräumt, meldete die Verkehrsinformationszentrale Berlin auf der Plattform X.