Polizei löst verbotene Pro-Palästina-Demo am Potsdamer Platz auf

Krieg in Nahost

So 22.10.23 | 16:23 Uhr

Polizeikräfte beenden derzeit eine nicht genehmigte Versammlung von pro-palästinensischen Demonstranten am Potsdamer Platz in Berlin-Mitte. Laut Polizei haben sich dort am Sonntagnachmittag bis zu 300 Personen eingefunden.



Diese seien darauf hingewiesen worden, dass bereits am Samstag die dort geplante Kundgebung "Frieden im Nahen Osten" verboten worden sei, so die Polizei weiter. Die Kundgebung war ursprünglich für 1.000 Menschen von 14 bis 18 Uhr angemeldet worden.

Die Polizei nahm nach eigenen Angaben vereinzelt Personen fest, die sich den Anweisungen widersetzt hätten. Inzwischen hätten die meisten pro-palästinensischen Demonstranten den Potsdamer Platz wieder verlassen, sagte eine Polizeisprecherin dem rbb. Ein rbb-Reporter vor Ort berichtete von einer gereizten und teilweise angespannten Lage.