Ein Mann ist beim Angeln in Brandenburg Opfer eines betrügerischen Erotik-Chats mit Nacktbildern geworden. Der 35-Jährige war an einer Badestelle in Karstädt-Garlin (Prignitz) angeln, als er über soziale Medien angeschrieben und zu einem Videochat überredet wurde, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann zog sich dabei nackt aus.