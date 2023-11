Knapp neun Jahre Jugendhaft nach Tod einer Fünfjährigen in Pankow

Im Februar war in Pankow eine Fünfjährige erst vermisst und dann verletzt aufgefunden worden. Sie starb im Krankenhaus. Schnell fiel der Verdacht auf ihren Babysitter. Der Mann ist nun zu einer Jugendstrafe von fast neun Jahren verurteilt worden.

Neun Monate nach dem gewaltsamen Tod eines fünfjährigen Mädchens hat das Berliner Landgericht den Angeklagten am Dienstag wegen Totschlags zu einer Jugendstrafe von acht Jahren und neun Monaten verurteilt.

"Sie will wissen, was mit ihrem Kind geschah"

Prozess um getötete Fünfjährige in Berlin

Der 20-Jährige habe am 21. Februar dieses Jahres im Bürgerpark Pankow mehrmals auf das Kind einer Bekannten eingestochen, stand für das Gericht fest. Das Mädchen starb wenig später in einem Krankenhaus. Das Kind war ihm an jenem Nachmittag anvertraut.

Das Motiv für die Tat ist in der rund dreimonatigen Verhandlung im Dunkeln geblieben; der Angeklagte hatte sich nicht zu den Vorwürfen geäußert.