Neukölln soll einen Tram-Anschluss bekommen. Das hat der Berliner Senat am Dienstag beschlossen. Demnach soll die schon bestehende Linie 60 verlängert werden und zukünftig von Treptow-Köpenick über Johannisthal bis Gropiusstadt fahren. So soll auch das Einkaufszentrum Gropius Passagen an das Straßenbahnnetz angeschlossen werden. Insgesamt ist die geplante Trasse 6,2 Kilometer lang und soll 2029 fertig sein.

Zunächst müssen nun Fragen und Kritik von Bürgern zu dem Projekt angehört werden. Beim anschließenden Planfeststellungsverfahren kann der Streckenverlauf noch geändert werden. Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) sagte zu dem Projekt: "Am Bahnhof Schöneweide werden Verknüpfungen zur S- und Regionalbahn bestehen. Die Endstelle Johannistaler Chaussee bietet einen schnellen Übergang zur U-Bahnlinie U7 und zu vielen Buslinien. Die neue Straßenbahnstrecke schafft damit attraktive Verbindungen in Richtung Westen und Norden."

Zu weiteren Straßenbahn-Projekten äußerte sich Verkehrssenatorin Schreiner am Dienstag ausweichend. Für die Tram-Anbindung des Blankenburger Südens kündigte sie eine "zeitnahe Lösung" an. Bezüglich einer möglichen Straßenbahnlinie durch den Görlitzer Park müsste erst mit der Polizei geredet werden, weil Senat und Bezirk an einem neuen Konzept gegen Gewalt und Kriminalität in dem Park arbeiten.