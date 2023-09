Andy Donnerstag, 28.09.2023 | 17:45 Uhr

Die Wenigfahrer dürften sich darüber schon etwas ärgern. Berlins Tarifsystem ist einfach komplett blöd, wenn man sich mal nur in A bewegt oder AB nicht quer durch die Stadt düsen muss, sondern vielleicht nur 6 Stationen oder so. Man muss aber trotzdem eine AB Karte kaufen, die Stunden gültig ist ABER nur in eine Richtung funktioniert. Somit doppelte Kosten für eigentlich nichts weiter.

Nicht jeder braucht ein 49€/29€ Ticket, umso dreister das hier also Wenigfahrer oder Touristen o.ä. freundlich zur Kasse gebeten werden.

Ich denke auch, dass man auf die Art eher weniger Leute vom Auto wegbekommen wird.