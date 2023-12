Michael T Mittwoch, 27.12.2023 | 12:35 Uhr

Klimawandel wird uns in Deutschland wenig treffen, wir werden auch weiterhin in gemäßigtem Klima leben. Wenn man wirklich was ändern will, dann müssen die Eliten erstmal damit anfangen. Früher haben z.B. führenden Fernsehstars in Deutschland gelebt, heute leben sie auf Malorca oder sonstwo im Ausland und fliegen dann nach Deutschland ein für ihre zwangsgebührenfinanzierte Fernsehshow und wollen der Kassierin an der Supermarktkasse erzählen dass sie sich für das Klima einsetzen soll. Und die Politiker wollen Flugzeugfliegen besteuern. Folge: Die Kassierin im Supermarkt kann sich dann ihren Urlaubsflug 1 x pro Jahr nicht mehr leisten, die Stars und Eliten bleiben unter sich und fliegen so oft sie wollen. Man sollte solche Orte teuer machen, außer im unteren Preissegment. Also Klimasteuer für Grundstücke von Leuten die in verschiedenen Ländern leben und arbeiten, aber nicht den Flieger besteuern.