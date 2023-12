Der Kaiserdamm in Berlin-Charlottenburg wird am Donnerstagnachmittag wieder in Fahrtrichtung stadtauswärts freigegeben. Das teilte die Verkehrsverwaltung am Mittwoch mit.

Stadteinwärts bleibt die Sperrung nach einer Havarie demnach hingegen vorerst bestehen. Zudem ist es weiterhin nicht möglich, zur oder von der Schloßstraße abzubiegen.