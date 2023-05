Der Kanalschaden am Kaiserdamm in Berlin-Charlottenburg wird zu monatelangen Einschränkungen im Straßenverkehr führen.



Wie die Sprecherin der Berliner Wasserbetriebe, Astrid Hackenesch-Rump, dem rbb am Dienstag gesagt hat, wird der Kaiserdamm für mindestens sechs Monate gesperrt bleiben. Grund sind die komplexen Arbeiten, die nach der Absackung nötig sind. Die Unterführung für die Rohrsysteme ist stark beschädigt, teilweise eingestürzt und damit dringend reparaturbedürftig.