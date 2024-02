Bei Löscharbeiten an einer brennenden Laube in Berlin-Spandau haben die Feuerwehrkräfte am Dienstagabend eine männliche Leiche gefunden.



Ein Zeuge hatte gegen 19.30 Uhr das im Spekteweg in Flammen stehende Gebäude bemerkt und die Feuerwehr angerufen. Bei den Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte in einem Unterstand neben der Laube einen 70-jährigen toten Mann.



Die Mordkommission wurde hinzugezogen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden am Tod des Mannes hätten sich allerdings bislang nicht bestätigt. Was zum Laubenbrand geführt hat, wird nun ermittelt.