Offenbar Reizgas an Schule in Berlin-Wilmersdorf versprüht

In einer Schule in der Sächsischen Straße Berlin-Wilmersdorf ist am Montagvormittag vermutlich Pfefferspray versprüht worden. Einsatzkräfte behandelten etwa 50 Schülerinnen und Schüler vor Ort, 5 davon kommen voraussichtlich ins Krankenhaus, wie die Feuerwehr Berlin mitteilte.

Die Kinder und Jugendlichen wiesen demnach Reizungen der Atemwege wie Husten oder Schnupfen auf.