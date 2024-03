Eine bundesweite Regel, dass E-Roller nicht in Parks fahren dürfen, gibt es nicht. Gehwege sind für E-Roller verboten, Fahrradwege sind indes erlaubt. In Berlin sieht das anders aus: "Keinesfalls dürfen Gehwege, Fußgängerzonen und Parks befahren werden", heißt es dazu auf der Seite der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt [berlin.de].

Das Ordnungsamt Mitte, das den Verstoß von Böhmermann geahndet hat, hat im vergangenen Jahr eigenen Aussagen zufolge 105 E-Scooter-Fahrer in Parks gestoppt. In diesem Jahr waren es demnach bislang 35 Anzeigen. Böhmermann scheint nicht der einzige zu sein, dem die Berliner Regel nicht geläufig gewesen ist. Auch mehrere User in den Kommentaren unter seinem Instagram-Post gaben an, von dem Verbot nichts gewusst zu haben.