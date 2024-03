"Als die Lampe an der Wand hing, fing es an"

Queerfeindliche Übergriffe nehmen in Berlin zu – das zeigt die Kriminalitätsstatistik. Die Gewalt richtet sich auch gegen queere Kneipen und deren Beschäftigte, wie der Betreiber eines Cafés in Neukölln erfahren musste. Von Viviane Menges

"Queer and Friends" leuchtet in großer Neon-Schrift hinter der Bar des Cafés in Berlin-Neukölln – ein klares Bekenntnis zu Offenheit, das den Beginn einer Reihe queerfeindlicher Übergriffe markierte. "Ab dem Punkt, an dem die Lampe an der Wand hing, fing es an, dass meine Fenster mit 'Schwuchtel' beschmiert wurden, Fäkalien vor der Tür waren und ich bespuckt worden bin", erinnert sich Danjel Zarte, "'Raus aus dem Kiez' – sowas musste ich mir anhören."

"Das Hoven", ist eine kleine Hommage an Danjel Zartes verstorbenen Vater, der mit seinem Nachnamen "Althoven" Namensgeber ist. Voriges Jahr im Mai öffnete das Café in einer Nebenstraße des Kottbusser Damms seine Türen. Der Gastronom erfüllte sich damit einen Traum: "Das Hoven soll ein Ort sein, an dem man den ganzen Tag etwas zu Essen bekommt, sich begegnet und wo jeder Mensch willkommen ist." Die Vielfalt des Publikums – von Familien über trans Personen bis zu Nachbarn – spiegelt die inklusive Atmosphäre wider, die Zarte fördern möchte.