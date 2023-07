"Wir queeren Menschen leben regelmäßig in Angst. Auch in Berlin"

rbb|24: "Loud and proud" ist ein Schlachtruf der queeren Community, gerade im aktuellen Pride Month. Laut sein und stolz sein – was bedeutet das für Sie ganz persönlich?

Wie schwierig ist es für Sie, "loud and proud" zu sein? Sie haben in vielen Interviews erzählt, wie traumatisch Ihr Coming-out mit 19 war. Ihre Eltern waren schockiert und haben Sie erstmal vor die Tür gesetzt. Kommt emotional viel hoch, wenn sie in der Nacherzählung jetzt nochmal alles durchleben oder stellen Sie erleichtert fest: Das habe ich verarbeitet?

Wenn wir wirklich wollen, dass sich in Deutschland etwas ändert und sich die Situation von queeren Menschen verbessert, dann müssen wir uns alle an die eigene Nase packen und fragen: Wie homophob bin ich eigentlich?

Wir haben ein Problem auch in Teilen der muslimisch geprägten Gesellschaft, aber wir haben auch ein großes Problem in anderen Religionen, unter anderem in der katholischen Kirche. Genauso haben wir ein Problem mit Menschen, die Atheisten sind und glauben, dass es falsch ist, wie ich lebe. Wir haben es mit rechten Strukturen zu tun, die ihr Familienbild, ihre Art zu leben, gefährdet sehen.

In Ihrer neuen Position wird jede Ihrer Äußerungen sehr genau beobachtet. Unter anderem wurde Ihnen nach einem Interview in der "Welt" vorgeworfen, Sie würden die Homosexuellen-Feindlichkeit in der arabischen und muslimischen Gemeinschaft verharmlosen. Tun Sie das?

Zurücknehmen war noch nie eine Eigenschaft, die ich mir zu eigen gemacht habe. Aber die Zeiten, in denen ich mit Federboas und Glitzer und kurzen Shorts auf den CSD gegangen bin, sind für mich vorbei. Ich freue mich riesig auf den CSD, gerade auch in dieser Funktion. 30 Jahre nach meinem Coming-out, 30 Jahre, nachdem meine Eltern mich von zu Hause rausgeworfen haben, 30 Jahre, nachdem ich den Wunsch gehabt habe, ins Licht zu gehen, stehe ich jetzt auf den Straßen Berlins und weiß, dass ich mit meiner Stimme etwas beitragen kann. Dass ich den queeren Menschen, die viele Forderungen haben, in den nächsten Jahren dienen kann.

An diesem Samstag steht der Christopher Street Day an, sozusagen der höchste Feiertag für die queere Community. Es wird Ihr 30. CSD - und vielleicht Ihr langweiligster? Weil Sie sich jetzt, in offizieller Position, etwas zurücknehmen müssen, etwa beim Outfit?

Stichwort Gender-Sprache: Nicht alle aus der queeren Community sind glücklich, dass er den CSD eröffnet. Das Online-Magazin queer.de kritisiert, Wegner habe vor der Wiederholungswahl erklärt, er wolle das Landes-Antidiskriminierungsgesetz abschaffen und er weigere sich, geschlechtergerechte und transinklusive Sprache zu benutzen. An das Thema möchten Sie also gerne ran?

Also sollte er am Samstag zur Begrüßung nicht sagen "Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer", sondern eher so etwas wie "Yo, Leute"?

Wenn Hunderttausende ausgelassen beim CSD feiern, könnte man auf die Idee kommen, dass Berlin kein Problem hat mit der Akzeptanz queerer Menschen. Aber sie sagen, dass Sie im Alltag durchaus Angst verspüren, wenn Sie als schwuler Mann unterwegs sind. Wann ist das der Fall?

Für viele, die zum CSD kommen und sich so ausgelassen zeigen, ist das der einzige Tag in ihrem Jahr, an dem sie so sein können. Wir queeren Menschen leben regelmäßig in Angst. Auch in Berlin. Auch ich. Immer, wenn ich auf der Straße unterwegs bin und die Hand meines Partners anfasse, verspüre ich als allererstes nicht Liebe – wie Hetero-Paare –, sondern ich verspüre zuerst Angst.

Wir checken ständig die Lage, ob uns jemand entgegenkommt, der uns beleidigt, bespuckt, anrempelt, zusammenschlägt. Ganz oft, wenn wir nach rechts oder nach links abbiegen, lassen wir automatisch die Hände unserer Partner los und gucken erstmal, ob die Situation auf der neuen Straße safe ist.

Das ist Gewalt an queeren Menschen. Da fängt es schon an und deswegen weigere ich mich, von Gewalt nur zu sprechen in Form von Gewalt, die uns ins Krankenhaus bringt. Diese emotionale Gewalt reißt so tiefe Wunden, dass sie manchmal schwerer zu heilen sind als die Kratzer, die blauen Flecken oder die doppelten Kieferbrüche, die wir manchmal bekommen.