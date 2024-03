In Lauchhammer arbeitet ein 79-Jähriger noch immer als Arzt, sonst wäre die Versorgung der Patienten gefährdet. In Werben dagegen wird eine Praxis übergeben - mit Glück. Zwei Perspektiven auf den Ärztemangel in Südbrandenburg. Von Florian Ludwig

Bürgermeister Zenker strebt nun nach eigenen Angaben eine Kooperation mit der Medizinischen Einrichtungs-GmbH in Senftenberg an, einem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ). "Weil wir die Erfahrung machen, dass junge Ärzte heute sehr häufig sich nicht mehr niederlassen wollen, sondern eine Anstellung suchen und dazu fehlt uns bis jetzt die Möglichkeit in Großräschen", so Zenker. Die Seestadt hat kein MVZ.

Von der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) habe es dafür schon eine lose Zusage gegeben. Zenker erklärte zudem, dass die Kommune bei der Neubesetzung der Praxis nur eingeschränkte Möglichkeiten habe. Sämtliche Entscheidungen zu Zulassungen, Niederlassungen und Finanzierung durch die Krankenkassen lägen bei der KVBB, so Zenker.

Die nun in den Ruhestand gehende Kinderärztin will zudem in Ärzteblättern inserieren. Ihre Zulassung laufe noch zwei Jahre. Sie hofft deshalb, auf diesem Weg zumindest noch eine Nachfolge auf Zeit organisieren zu können.