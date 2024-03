Im Lausitzer Seenland wird seit Freitag erstmals ein Kurbeitrag erhoben. Die Stadt Senftenberg hat als erste Gemeinde in der Urlaubsregion eine Zusatzgebühr für Urlauber eingeführt. Erwachsene Gäste müssen damit nun pro Nacht zwei Euro zusätzlich bezahlen.

Die Kurtaxe wird zunächst nur in den Stadtteilen erhoben, die direkt am Senftenberger See liegen und auch nur für Urlaubsgäste, die mindestens 16 Jahre alt sind. Geschäftssreisende sind von dem Kurbeitrag ausgenommen. Außerdem muss der Beitrag nur in der Haupturlaubszeit, zwischen Mitte März und Ende Oktober, gezahlt werden.