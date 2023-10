Präsentation am Partwitzer See

Es muss alles sehr schnell gehen am Partwitzer See an der Grenze von Brandenburg zu Sachsen. Aus dem Wasser sind Hilferufe zu hören - ein Mann ist in Not. Ein Fußgänger am Seeufer bemerkt die Hilferufe und drückt den Knopf auf einer Notrufsäule am Strand.

Unter lautem Piepen öffnet sich, völlig automatisch, eine etwa zwei mal zwei Meter große schwarze Box - der Drohnenhangar. Die Drohne startet, ebenfalls voll automatisch und überfliegt den See. Sie scannt die Oberfläche und findet schließlich den Mann, der sich in Not befindet.

Die Drohne lässt ein etwa 300 Gramm schweres Päckchen fallen. Als es das Wasser berührt, bläst es sich auf - ein gelbes Rettungskissen, das dem Mann in Not Halt bietet. Er kann gerettet werden.