Berliner Finanzämter sind bei der Bearbeitung von Steuererklärungen im bundesweiten Vergleich die schnellsten. Dies hat eine Überprüfung des Bunds der Steuerzahler (BdSt) ergeben. So mussten Berliner Steuerzahlende im Schnitt 39 Tage auf ihren Steuerbescheid warten. Das ist ein Tag weniger als im Vorjahr.

"Nach wie vor sind die Berliner Finanzämter am schnellsten! Das wünschten wir uns auch von anderen Berliner Behörden", erklärte der Berliner BdSt-Chef Andreas Kraus. Die Hauptstadt führt dieses Ranking seit 2017 an.

Für das aktuelle BdSt-Ranking wurden alle Steuererklärungen für das Jahr 2022 in den Blick genommen, die bis Ende 2023 eingereicht worden waren. Platz zwei geht an Hamburg. Am längsten warten mussten Steuerzahler in Niedersachsen und Baden-Württemberg: Dort dauerte es von der Abgabe der Einkommensteuererklärung bis zum Bescheid im Schnitt je 54 Tage. Ein Jahr zuvor war Bremen mit 62 Tagen das Schlusslicht. Nun liegen alle Bundesländer laut BdSt deutlich unter der 60-Tage-Grenze.