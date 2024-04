Bei einer Gefahrenbremsung eines BVG-Busses in Berlin-Friedenau (Bezirk Tempelhof-Schöneberg) sind zwölf Menschen im Alter von fünf bis 86 Jahren verletzt worden. Zwei Jungen im Alter von fünf und sieben Jahren, ein 14-Jähriger sowie eine 53 Jahre alte Frau wurden stationär in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.



Nach Polizeiangaben musste der Busfahrer der Linie M48 am Dienstagnachmittag scharf bremsen, weil ein Autofahrer auf der Hauptstraße zwischen Hänel- und Stierstraße unvermittelt aus einer Parklücke losfuhr. Durch die Notbremsung konnte eine Kollision verhindert werden.



Die beiden Fahrer wurden den Angaben nach nicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.