Eine Autofahrerin soll am Dienstagmittag in Berlin-Kreuzberg Unfallflucht begangen haben, nachdem sie ein Kind und eine Radfahrerin angefahren hatte.



Nach Polizeiangaben vom Mittwoch war die Frau gegen 13 Uhr auf der Gitschiner Straße in Richtung Lobeckstraße unterwegs. Sie soll bereits kurz zuvor einen Sachschaden verursacht haben. An der Ecke Prinzenstraße soll sie dann die 28-jährige Radfahrerin und anschließend den elfjährigen Jungen angefahren haben. Beide überquerten bei Grün die Gitschiner Straße.



Die 28-Jährige wurde von ihrem Rad geschleudert und stürzte. Sie wurde leicht verletzt. Das Kind wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert und schlug schließlich auf der Fahrbahn auf. Der Elfjährige wurde auf die Intensivstation eines Krankenhauses gebracht.



Die Ermittlungen dauern an.