Eine "Star Wars"-Ausstellung unter dem Titel "The Fans Strike Back" startet am Freitag in Berlin-Friedrichshain.

Am Donnerstag feiert der neue "Indiana Jones"-Film in Berlin Deutschland-Premiere. Was die anhaltende Faszination an der Filmfigur ausmacht, erklärt Thomas Walden. Er ist Fan seit Teenager-Tagen und hat seine Habilitation dem Helden gewidmet.

Die Ausstellung gastiert erstmals in Deutschland, nachdem sie schon in New York, Las Vegas, London und Wien gezeigt wurde.

Seit vielen Jahren feiern Star Wars-Fans weltweit am 4. Mai den internationalen Star Wars-Tag. Das Datum wurde dabei nicht zufällig gewählt. Es bezieht sich auf ein Wortspiel des Datums im Englischen: "May the fourth (4. Mai) klingt ähnlich, wie der kultige Satz aus den Filmen: "May the force be with you" - "Möge die Macht mit dir sein".