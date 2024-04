Immanuel Berlin Montag, 08.04.2024 | 13:02 Uhr

Pinguinfahrrad:

"Na Hauptsache die Einheimischen KfZ Besitzer werden zur Kasse gebeten ."



Wieso nicht? Es sind doch nicht alle Deutschen Diplomaten.



Pinguinfahrrad:

"Oder haben deutsche Diplomaten auch den Schutz in anderen Ländern wie in Deutschland z.B in den USA etc.???"



Natürlich! Das ist doch internationales Recht!



Pinguinfahrrad:

"kann ich mir eigentlich nicht vorstellen."



Ist aber so. Und das ist auch gut so, auch wenn dies ab und zu missbraucht wird.