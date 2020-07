Sommerbad Wilmersdorf nach Corona-Fall in Belegschaft geschlossen

Ein Corona-Fall in der Belegschaft hat am Donnerstag zur Schließung des Sommerbads Wilmersdorf geführt. Welche Maßnahmen noch getroffen werden müssten, werde mit den zuständigen Gesundheitsämtern abgestimmt, wie die Berliner Bäderbetriebe mitteilten. Das Bad bleibt laut Bäderbetrieben auch am Freitag geschlossen. Wann es wieder öffnen kann, sei noch offen, hieß es weiter.

Gebuchte Eintrittskarten für Donnerstagnachmittag und Freitag werden demnach storniert, Kunden erhalten das Geld zurück. Eine Mitarbeiterin des Schwimmbadbetreibers, die zuletzt in dem Freibad im Einsatz gewesen sei, sei positiv auf das Coronavirus getestet worden.