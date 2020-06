Der Berliner Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) stellt "sehr bald" Corona-Tests für alle Berliner in Aussicht. In einem N-TV-Interview [n-tv.de] am Montagabend sagte er, er glaube, dass es in der Hauptstadt darauf hinauslaufe, wie in Bayern allen Bürgern Tests zu ermöglichen. "Ich glaube, dass wir sehr bald diesen bayrischen Weg einschlagen werden", sagte er.

Dem rbb gegenüber relativierte Müller diese Aussage am Dienstag dann noch einmal. Wenn die Tests schneller, unkomplizierter und und ohne großen Aufwand zur Verfügung ständen, könnten sich "auch Bürger bei Bedarf testen lassen". Das sei eine Entwicklung, die es nicht nur in Bayern gebe, so Müller weiter. Wer die Kosten für diese Tests übernehmen soll und wie der Bedarf definiert wird, blieb offen.

Zurzeit dürfen sich in der Hauptstadt nur Menschen kostenlos auf das Coronavirus testen lassen, die vom Gesundheitsamt eine Genehmigung dafür haben - und zudem seit Montag sämtliche Kita-Beschäftigte auch ohne Symptome.

Anlasslose Massentests schloss Müller im rbb für Berlin jedoch aus - weil davon auch die Wissenschaftler abrieten.