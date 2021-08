Geräte der Berliner Corona-Reserve-Klinik, die gerade abgebaut werden, sollen in Zukunft Hochwasseropfern im Westen Deutschlands helfen. An der Berliner Messe wurde am Mittwoch eine Lieferung für das Krankenhaus im nordrhein-westfälischen Eschweiler auf den Weg gebracht. Es bekommt Sauerstoff- und Luftdruck-Aggregate.



"In der Not ist es wichtig, schnell zu helfen", sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD). Berlin sei auch mit den Krankenhäusern in Erftstadt und Ahrweiler im Gespräch über mögliche Hilfe.