Mehrere Tausend Menschen haben am Montag in Berlin und Brandenburg erneut gegen eine allgemeine Impfpflicht und gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Gleichzeitig gab es einige Gegendemonstrationen.

In Brandenburg fanden in verschiedenen Städten größere Versammlungen statt. Dabei sei es im Großen und Ganzen störungsfrei geblieben, sagte ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei in Potsdam. Die meisten Teilnehmer gab es demnach in Oranienburg, wo sich rund 1.400 Menschen versammelten. In Bernau und Eberswalde im Landkreis Barnim seien es jeweils mehr als 1.000 Menschen gewesen. In Potsdam kamen rund 900 Teilnehmer zusammen, in Neuruppin bis zu 650.

In Wandlitz (Barnim) starb ein Demonstrant nach einem medizinischen Notfall. Der 53-Jährige habe versucht, eine Polizeikette zu durchbrechen, hieß es. Kurz nach der Feststellung seiner Identität hätten Einsatzkräfte Erste Hilfe leisten müssen, der Mann sei später in einem Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei mit.

Weitere Demonstrationen gab es nach rbb-Informationen unter anderem in Eisenhüttenstadt mit rund 1.000 Teilnehmern, in Neuenhagen mit etwa 450 und in Wittenberge mit rund 200.