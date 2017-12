In der am Montag laufenden ARD-Dokumentation "Der Anschlag" werden hierzu Dokumente des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen zitiert. Danach soll der aus dem Irak stammende Islamist Ahmad Abdullah A. alias Abu Walaa die "Ausführung des in Rede stehenden Anschlags autorisiert" haben.

Nach Informationen des rbb und der Berliner Morgenpost heißt es in einem weiteren LKA-Dokument, Amri sei "mit hoher Wahrscheinlichkeit" durch Gespräche mit Beschuldigten des Abu Walaa-Netzwerkes "zur Verübung des Anschlags in Berlin angeworben" worden. Der Verteidiger des Islamisten Abu Walaa äußerte sich auf Anfrage nicht zu den Vorwürfen gegen seinen Mandanten.

Die Bundesanwaltschaft hält den 33-jährigen Iraker für die zentrale Führungsfigur des sogenannten IS in Deutschland. Er und vier mutmaßliche Komplizen müssen sich gegenwärtig in einem Prozess vor dem Oberlandesgericht Celle verantworten.

Sie sollen Freiwillige radikalisiert und in Kampfgebiete des IS geschickt haben. "Uns wurden zwei Optionen dargelegt: Der bewaffnete Kampf in Deutschland, das heißt, hier Anschläge verüben, oder die Ausreise zum IS", sagte der Kronzeuge Anil O. vor Gericht. Walaa ist den Behörden laut Verfassungsschützern bereits seit zehn Jahren bekannt. Er nutzte nach Aussagen von Ermittlern eine Moschee in Hildesheim - er soll sie zu einem bundesweiten Rekrutierungszentrum des IS gemacht haben. Darüberhinaus trat der ehemalige Hauptprediger eines inzwischen verbotenen Moscheevereins bundesweit auf, unter anderem in Berlin, Frankfurt am Main und Kassel.